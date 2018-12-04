Трамп оценил потери США от нелегальной иммиграции минимум в $250 млрд в год

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, $250 млрд ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется намного дешевле.
"Может кто-нибудь объяснить демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет в год от нелегальной иммиграции $250 млрд, не включая сюда (ущерба - ИФ) от ужасного притока наркотиков", - написал он на странице в "Твиттере".
"Лучшая охрана границы, в том числе Стена (на границе США и Мексики - ИФ) - это $25 млрд. Окупается за два месяца. Сделаем же это!" - добавил он.
В ходе предвыборной кампании 2016 года Д.Трамп обещал возвести стену на границе США и Мексики.
Став президентом, Д.Трамп называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»