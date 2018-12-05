Fitch повысило прогноз для Brent на 2020 и 2021гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогнозы цен на нефть марки Brent на 2020 и 2021 годы, а также подтвердило прогноз на следующий год и долгосрочные ожидания. Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем $62,5 за баррель в 2020 году и $60 за баррель в 2021 году.

Как говорится в сообщении Fitch Ratings, изменение прогнозов связано с предположением, что страны ОПЕК+ сумеют совместными усилиями удержать котировки на уровне выше $60 за баррель, однако поднять их выше $70 за баррель не даст растущая добыча в США.

В 2019 году средняя цена ожидается на уровне $65 за баррель, как и раньше, ввиду сильного спроса на нефть, который удастся обеспечить за счет североамериканской добычи.

В краткосрочной перспективе, по словам аналитиков Fitch, направление нефтяного рынка будет зависеть от решений ОПЕК+ на встрече в Вене. Эксперты агентства ожидают, что страны картеля и их партнеры договорятся о некотором ограничении добычи для стабилизации рынка, однако этой меры будет недостаточно для обеспечения баланса спроса и предложения в 2019 году.

В долгосрочной перспективе ожидаемая цена Brent составляет $57,5 за баррель, WTI - $55 за баррель. Негативный сценарий, при котором ОПЕК+ переходит на наращивание объемов добычи или в мировой экономике начинается рецессия, предусматривает цены в диапазоне от $40 до $50 за баррель в ближайшие несколько лет.

Днем в среду февральский фьючерс на Brent торгуется у $61,75 за баррель, январская WTI стоит $53 за баррель.