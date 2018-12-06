Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира дзюдо - СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пригласил президента России Владимира Путина посетить летом следующего года чемпионат мира по дзюдо в Японии, сообщают японские СМИ со ссылкой на высокопоставленного члена Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуду.

Такое предложение, отметил политик, японский премьер сделал В.Путину во время саммита G-20 в Аргентине в конце прошлой недели.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что С.Абэ планирует посетить Россию в январе будущего года. В ходе визита, по данным СМИ, он хочет продолжить с В.Путиным обсуждение темы спорных островов Курильской гряды.