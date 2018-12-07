Глава аппарата Белого дома Джон Келли вскоре может уйти в отставку - СМИ

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщили телеканалу Си-Эн-Эн источники, знакомые с ситуацией.
Спустя 17 месяцев совместной работы отношения между президентом США Дональдом Трампом и главой аппарата Белого дома "зашли в тупик", отмечают источники.
По данным телеканала, в июле 2018 года Дж.Келли объявил сотрудникам администрации о намерении уйти в отставку, однако Д.Трамп уговорил его остаться на этом посту до 2020 года. Тем не менее, в последние дни они прекратили всяческие контакты между собой, отмечает телеканал.
В то же время Д.Трамп активно обсуждает возможные кандидатуры на пост главы аппарата, утверждает телеканал. В качестве одной из наиболее вероятных кандидатур фигурирует глава аппарата вице-президента Ник Эйерс.
Однако никакого окончательного решения пока не принято, добавляет Си-Эн-Эн.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»