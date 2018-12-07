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ТЭК 07.12.2018 19:25

РФ обсуждает подключение южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию, это вполне реально - Путин

Россия обсуждает подключение южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию, это вполне реально, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Я только что намекнул, что мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Греции к "Турецкому потоку". Мы обсуждаем это и с нашими турецкими партнерами, и с греческими. Это вполне вероятно. Там фактически построен трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, газа там нет пока. Можно подумать вместе, как наполнить его газом. Это вопрос, требующий отдельного обсуждения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности, в том числе и для российских участников. Мы считаем, что это вполне реалистично", - сказал В.Путин.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ТРУБОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]