Россия обсуждает подключение южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию, это вполне реально, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Я только что намекнул, что мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Греции к "Турецкому потоку". Мы обсуждаем это и с нашими турецкими партнерами, и с греческими. Это вполне вероятно. Там фактически построен трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, газа там нет пока. Можно подумать вместе, как наполнить его газом. Это вопрос, требующий отдельного обсуждения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности, в том числе и для российских участников. Мы считаем, что это вполне реалистично", - сказал В.Путин.