Россия обсуждает подключение южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию, это вполне реально, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
"Я только что намекнул, что мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Греции к "Турецкому потоку". Мы обсуждаем это и с нашими турецкими партнерами, и с греческими. Это вполне вероятно. Там фактически построен трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, газа там нет пока. Можно подумать вместе, как наполнить его газом. Это вопрос, требующий отдельного обсуждения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности, в том числе и для российских участников. Мы считаем, что это вполне реалистично", - сказал В.Путин.
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Правительство Азербайджана утвердило порядок создания кладбищ
Горнолыжные курорты Азербайджана и Северного Кавказа может связать единый пропуск
Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
Защита экс-президента Армении Кочаряна оспорит его арест в ЕСПЧ
Трамп предложил назначить Нойерт постпредом США при ООН
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»