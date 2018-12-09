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Дальнее зарубежье 09.12.2018 10:15

Трамп вновь опроверг сговор с российской стороной в ходе выборов в 2016 году

Президент США Дональд Трамп вновь отверг обвинение в сговоре с российской стороной во время предвыборной кампании в 2016 году и указал на значительность затрат на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

"После двух лет и миллионов страниц документов (что обошлось в сумму более $30 млн), не было сговора!" - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее спецпрокурор Р.Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в США, обнародовал документ, согласно которому бывший адвокат Д.Трампа Майкл Коэн имел контакты с российской стороной. Генпрокуратура США потребовала приговорить его к длительному заключению.

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Тэги: США, ТРАМП, МЮЛЛЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]