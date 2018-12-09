Трамп вновь опроверг сговор с российской стороной в ходе выборов в 2016 году

Президент США Дональд Трамп вновь отверг обвинение в сговоре с российской стороной во время предвыборной кампании в 2016 году и указал на значительность затрат на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

"После двух лет и миллионов страниц документов (что обошлось в сумму более $30 млн), не было сговора!" - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее спецпрокурор Р.Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в США, обнародовал документ, согласно которому бывший адвокат Д.Трампа Майкл Коэн имел контакты с российской стороной. Генпрокуратура США потребовала приговорить его к длительному заключению.