Главы МИД стран ЕС проведут дискуссии по правам человека, Украине и Ирану

Совет ЕС по иностранным делам, соберется в понедельник в Брюсселе в День прав человека и 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека.

В связи с этим главы МИД стран ЕС обменяются взглядами на предложение Нидерландов о создании механизма европейских санкций в ответ на нарушения прав человека, сообщил в минувшую пятницу высокопоставленный европейский чиновник, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой заседания Совета ЕС.

При этом он опроверг сообщения некоторых СМИ об аналогии предполагаемого санкционного инструмента с американским "актом Магнитского". Совет ЕС имеет в виду закон широкого применения, отличающийся от американского "акта Магнитского", заявил источник. "Случай Магнитского касается американского права", - пояснил он.

"Это не такой же тип законодательства. Это будет универсальный инструмент, применяемый к различным ситуациям. "Акт Магнитского" тоже мог бы соответствовать этому, но он направлен главным образом на одну страну. То есть, он возник по причине одной проблемы и одной страны", - сказал собеседник журналистов.

В число основных вопросов повестки дня входит Украина. На заседании Совета ЕС, отметил европейский чиновник, состоится короткий обмен мнениями по Украине, "особенно в связи с тревожным положением в Азовском море, и это также позволит вернуться к ситуации в стране", что даст возможность подготовиться к неформальному обеду в тот же день с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

На уточняющий вопрос относительно обеда министров ЕС с П.Климкиным источник пояснил, что глава МИД Украины посетит Совет ЕС, в первую очередь, в связи с ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. "Я думаю, что внимание будет сосредоточено особенно на этом вопросе, хотя это, конечно, не помешает государствам-членам и Европейской внешнеполитической службе коснуться более общих вопросов - отношений ЕС-Украина", - сказал высокопоставленный представитель Евросоюза, добавив, что эта встреча будет ограничена во времени.

Ему был также задан вопрос о возможности введения дополнительных санкций ЕС в отношении России в связи с событиями близ Керченского пролива. На это он заявил: "Санкции - это вопрос, который должны решать совместно 28 членов ЕС".

Он также сказал, что будет обсуждаться вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине, в частности, в связи с "керченским инцидентом". "Очевидно, что есть экономические последствия от всех этих событий. В частности, на юге Украины. И совет обсудит возможную помощь для страны, не только для востока - это уже делается - но также для юга. И в Европейской комиссии тоже думают об этом", - сказал источник.

Высокопоставленный европейский представитель сообщил также, что Совет ЕС обсудит вопрос об Иране, чтобы убедиться в качественном выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий в свете последних обменов мнениями с иранской стороной.

"Относительно Ирана есть и другие актуальные вопросы. Речь идет, в частности, о его поведении на региональном уровне, которое продолжает вызывать некоторые обеспокоенности. О недопустимой деятельности на европейской территории, что уже затрагивалось на последнем Совете ЕС по иностранным делам. Это было активным образом принято во внимание государствами-членами. И, наконец, о последних действиях Ирана, связанных с баллистическими ракетами", - перечислил источник.

В повестке совета также - Западные Балканы. Речь, по словам чиновника ЕС, пойдет о "регионе в целом с обзором по различным странам и специфическим проблемам, с которыми сталкивается каждая из них, а иногда и в отношениях между ними".