Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 13 Дек 10° 14 Дек

Дальнее зарубежье 11.12.2018 09:41

Трамп обеспокоен возможностью импичмента - телеканал

Президент США Дональд Трамп допускает, что может подвергнуться импичменту после того, как к демократам перейдет контроль в палате представителей Конгресса США, сообщает "Си-эн-эн" со ссылкой на источник, близкий к главе государства.

По словам источника, Д.Трамп видит импичмент как "реальную возможность", хотя и не уверен, что дело до него дойдет.

Другой источник заявил, что помощники президента США считают "единственной проблемой, которая может поспособствовать импичменту", являются предполагаемые финансовые нарушения в ходе избирательной кампании, связанные с выплатами бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коэна "любовницам Трампа".

В то же время в аппарате Белого дома не думают, что к импичменту может привести расследование предположительной связи Д.Трампа и РФ, которое ведет Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Д.Трампа.

Законодатель Джерольд Надлер заявил радиостанции "Голос Америки", что американский лидер "окружил себя жуликами" и был частью широкого "заговора против американского народа" с целью победить на выборах в 2016 году.

Конгрессмен высказал такое мнение через пару дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа М. Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами.

По мнению Дж. Надлера, если эти утверждения окажутся правдой, то они, "безусловно, могут стать основаниями для импичмента".

Д.Трамп уже отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения, касающиеся контактов сотрудников его предвыборного штаба с Россией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ


Похожие новости


В Конгрессе США обсуждают перспективы импичмента Трампа Трамп согласился вновь увеличить оборонный бюджет США Трамп скептически отозвался об идее создания европейской армии, призвал честно платить "долю за НАТО" Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти Трамп надеется в будущем обсудить с Путиным и Си Цзиньпином проблему гонки вооружений Трамп считает встречу с лидером КНР "необыкновенной"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]