Трамп обеспокоен возможностью импичмента - телеканал

Президент США Дональд Трамп допускает, что может подвергнуться импичменту после того, как к демократам перейдет контроль в палате представителей Конгресса США, сообщает "Си-эн-эн" со ссылкой на источник, близкий к главе государства.

По словам источника, Д.Трамп видит импичмент как "реальную возможность", хотя и не уверен, что дело до него дойдет.

Другой источник заявил, что помощники президента США считают "единственной проблемой, которая может поспособствовать импичменту", являются предполагаемые финансовые нарушения в ходе избирательной кампании, связанные с выплатами бывшего адвоката Д.Трампа Майкла Коэна "любовницам Трампа".

В то же время в аппарате Белого дома не думают, что к импичменту может привести расследование предположительной связи Д.Трампа и РФ, которое ведет Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Д.Трампа.

Законодатель Джерольд Надлер заявил радиостанции "Голос Америки", что американский лидер "окружил себя жуликами" и был частью широкого "заговора против американского народа" с целью победить на выборах в 2016 году.

Конгрессмен высказал такое мнение через пару дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д.Трампа М. Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д.Трампом, в обмен на их молчание перед выборами.

По мнению Дж. Надлера, если эти утверждения окажутся правдой, то они, "безусловно, могут стать основаниями для импичмента".

Д.Трамп уже отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения, касающиеся контактов сотрудников его предвыборного штаба с Россией.