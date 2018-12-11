Орешкин не собирается отменять визит в Париж из-за беспорядков

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не собирается отменять визит в Париж, запланированный на начало следующей недели, из-за беспорядков во французской столице.
"Нет, не отменяю. Я поеду в Париж, у нас запланировано на 17-е число ряд встреч. У меня там встреча с бизнесом, а также встреча в формате СЕФИК (российско-французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам - ИФ)", - сказал министр журналистам во вторник.
"В беспорядках участвовать не планирую", - пошутил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»