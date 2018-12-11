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Дальнее зарубежье 11.12.2018 15:05

Орешкин не собирается отменять визит в Париж из-за беспорядков

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не собирается отменять визит в Париж, запланированный на начало следующей недели, из-за беспорядков во французской столице.

"Нет, не отменяю. Я поеду в Париж, у нас запланировано на 17-е число ряд встреч. У меня там встреча с бизнесом, а также встреча в формате СЕФИК (российско-французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам - ИФ)", - сказал министр журналистам во вторник.

"В беспорядках участвовать не планирую", - пошутил он.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]