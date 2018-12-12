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Дальнее зарубежье 12.12.2018 13:55

Силы демократии победят насилие - глава Европарламента

Тяжелым для европейцев назвал день после преступной атаки на людей в Страсбурге председатель Европейского парламента Антонио Таяни, открывая заседание пленарной сессии в Европарламенте в среду

Он подчеркнул, что преступление совершено "в городе, где находится штаб-квартира Европейского парламента, в городе - символе мира, городе на границе между Францией и Германией".

"Это преступная атака против мира, против демократии, против нашей модели жизни. Реагировать надо, делая как раз обратное тому, что делают те, кто хочет нанести раны демократии: нужно идти вперед. Нельзя менять наши привычки. Вот почему вчера вечером мы продолжили работать на пленарном заседании. Мы завершили нашу работу в полночь. Сегодня мы здесь для того, чтобы идти дальше", - заявил А.Таяни.

Это потому, объяснил он, что "сила свободы и демократии побеждает насилие, преступность и терроризм".

Глава Европарламента выразил солидарность с семьями жертв.

"Европарламент - это сердце демократии. И мы защищаем демократию своей работой. Вчера мы обсуждали борьбу против терроризма. Сегодня состоится голосование по тексту резолюции о работе комитета по терроризму", - сообщил А.Таяни.

Он объявил на полдень среды минуту молчания в память о жертвах атаки.

Представляя слово президенту Кипра Никосу Анастасиадису для выступления в дискуссии о будущем Европы, глава Европарламента сказал: "Мы хотим реагировать как европейские граждане, как представители 500 млн европейцев, ведя дискуссию о Европе. Конечно, ее надо менять. Но не следует ее разрушать. Это единственный способ показать, что сила демократии побеждает насилие".

Н.Анастасиадис также начал свою речь с выражения солидарности по случаю атаки в Страсбурге и призвал к сплочению в борьбе против преступности и терроризма.

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, СТРАСБУРГ, СКОРБЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]