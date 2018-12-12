Меркель предлагает продлить санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин - за продление санкций против России.

"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует А.Меркель Twitter партии ХДС.

"Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - добавила А.Меркель.

Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает А.Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. На основе выводов А.Меркель и Э.Макрона будет рассматриваться вопрос о продлении антироссийских санкций.