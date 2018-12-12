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Дальнее зарубежье 12.12.2018 19:21

Меркель предлагает продлить санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин - за продление санкций против России.

"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует А.Меркель Twitter партии ХДС.

"Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - добавила А.Меркель.

Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает А.Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. На основе выводов А.Меркель и Э.Макрона будет рассматриваться вопрос о продлении антироссийских санкций.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]