Президент Алиев подвел спортивные итоги года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в четверг участие в церемонии, посвященной подведению спортивных итогов 2018 года, сообщает сайт главы государства.
Церемония прошла в Национальном олимпийском комитете.
И.Алиев выступил на мероприятии с речью, сообщает сайт главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»