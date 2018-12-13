Президент Алиев подвел спортивные итоги года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в четверг участие в церемонии, посвященной подведению спортивных итогов 2018 года, сообщает сайт главы государства.

Церемония прошла в Национальном олимпийском комитете.

И.Алиев выступил на мероприятии с речью, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев