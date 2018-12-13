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Дальнее зарубежье 13.12.2018 16:04

Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме

Президент США Дональд Трамп не будет устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты ведущих изданий, сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс".

"Президент Д.Трамп отменил вечер в Белом доме для представителей прессы, таким образом, прервав многолетнюю традицию из-за длительных напряженных отношений с рядом новостных организаций", - отмечает телеканал.

В соответствии с традицией, журналисты ежегодно приглашали на это мероприятие. Перед приемом для них устраивали банкет, после чего провожали в украшенный зал в сопровождении супруга или другого члена семьи, друга либо коллеги. Помимо этого, важную часть мероприятия занимало фотографирование: приглашенные журналисты могли сфотографироваться как с президентом США, так и с первой леди.

Белый дом не сделал официального заявления в связи с отменой мероприятия. В прошлом году Д.Трамп и его супруга Мелания провели прием, но не стали фотографироваться с журналистами.

Президент США Д.Трамп не раз выступал с критикой в отношении ведущих СМИ из-за "фейковых новостей". В частности, президент постоянно критикует телеканал Си-Эн-Эн.

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Тэги: США, ТРАМП, ПРЕССА, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]