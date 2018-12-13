Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме

Президент США Дональд Трамп не будет устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты ведущих изданий, сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс".
"Президент Д.Трамп отменил вечер в Белом доме для представителей прессы, таким образом, прервав многолетнюю традицию из-за длительных напряженных отношений с рядом новостных организаций", - отмечает телеканал.
В соответствии с традицией, журналисты ежегодно приглашали на это мероприятие. Перед приемом для них устраивали банкет, после чего провожали в украшенный зал в сопровождении супруга или другого члена семьи, друга либо коллеги. Помимо этого, важную часть мероприятия занимало фотографирование: приглашенные журналисты могли сфотографироваться как с президентом США, так и с первой леди.
Белый дом не сделал официального заявления в связи с отменой мероприятия. В прошлом году Д.Трамп и его супруга Мелания провели прием, но не стали фотографироваться с журналистами.
Президент США Д.Трамп не раз выступал с критикой в отношении ведущих СМИ из-за "фейковых новостей". В частности, президент постоянно критикует телеканал Си-Эн-Эн.
Президент Азербайджана уволил главу ИВ Хатаинского района Баку
Баку необходимо выполнить ряд условий для переговоров с Брюсселем по упрощению визового режима – глава представительства ЕС в Азербайджане
В Брюсселе рассчитывают к маю 2019 года согласовать с Баку текст соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном
AzerGold направит около $2 млн на закупку цианида натрия для извлечения золота из руды
СХПП направит около 10 млн манатов на строительство электросети в Пираллахинском промпарке
Азербайджан направит 6,5 млн евро на дизайн и интерьер выставочного центра в Москве
Президент Алиев принял участие в открытии Дома молодежи в Баку
Азербайджан посредством Travel Consul Agency Network Worldwide откроет в 6 странах турпредставительства
Гонка Формулы-1 в Баку увеличила турпоток в Азербайджан – президент Алиев
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»