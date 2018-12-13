Соглашение ОПЕК+ обеспечит стабильность долгосрочных инвестиций в ТЭК и рост инвестиционной активности - Орешкин

Соглашение ОПЕК+ (о снижении добычи нефти в 2019г на 1,2 млн баррелей в сутки - ИФ) положительно скажется на развитии российской экономки, так как снижает волатильность цен на рынке и обеспечивает стабильность долгосрочных инвестиций в нефтяной отрасли, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Я оцениваю заключенную сделку очень положительно, в первую очередь с точки зрения того, что она обеспечивает стабильность долгосрочного развития. Стабильность по всем направлениям: снижает волатильность внутреннего финансового рынка из-за более стабильной динамики цен в долгосрочной перспективе. Стабильные показатели влияния на экономику - это вопрос инвестиционной активности в отрасли, это вопрос добычи, именно устойчивой в долгосрочном периоде времени. Поэтому здесь без этой сделки волатильность и риски по всем показателям были бы гораздо выше, чем с ней. Поэтому с точки зрения устойчивости развития это очень важный элемент, который обеспечивает, создает фундамент для того, чтобы вся экономика в целом развивалась более успешно и более позитивно", - прокомментировал он влияние сделки ОПЕК+ на российскую экономику.

"Компании получают предсказуемость своего денежного потока, они понимают, что есть определенная устойчивость, долгосрочная устойчивость. Если были бы сильные краткосрочные колебания, они, конечно же, били бы и по уверенности с точки зрения принятия инвестиционных решений", - добавил министр.

"У нас нефтяная отрасль - это отрасль, где все инвестиционные решения принимаются на очень длинный горизонт и поэтому нужна уверенность в стабильности динамики, стабильности рынка в целом. Она, конечно, приводит к тому, что уровень инвестиционной активности выше, компании активнее инвестируют... Понятно, что для инвестиций всегда очень важны стабильность и предсказуемость, долгосрочные условия. И как раз вот это взаимодействие, которое есть, оно стабилизирует рынок в долгосрочной перспективе", - заявил М.Орешкин.