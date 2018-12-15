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Происшествия 15.12.2018 12:40

Авиарейс Лондон - Гонконг экстренно сел в "Домодедово" из-за приступа у пассажирки - источник

Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner прервал полет из Лондона в Гонконг и сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за необходимости госпитализации пассажирки.

"Утром в субботу командир Boeing 787 авиакомпании Virgin, направлявшегося из Лондона в Гонконг, находясь в воздушном пространстве России, в экстренном порядке запросил посадку. Одной из пассажирок - гражданке Австралии - на борту стало плохо. Медики из числа пассажиров помочь ей не смогли. Состояние женщины резко ухудшалось", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Единственным аэропортом поблизости, способным принять лайнер такого типа оказался "Домодедово".

"Выработка топлива на лайнере такого типа заняла бы много времени. Поэтому экипаж перед посадкой решил сбросить излишки топлива воздухе. После этого самолет удалось благополучно посадить. Борт на перроне встречали медики, которые незамедлительно госпитализировали женщину", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АВИАРЕЙС, "ДОМОДЕДОВО", ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]