Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner прервал полет из Лондона в Гонконг и сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за необходимости госпитализации пассажирки.
"Утром в субботу командир Boeing 787 авиакомпании Virgin, направлявшегося из Лондона в Гонконг, находясь в воздушном пространстве России, в экстренном порядке запросил посадку. Одной из пассажирок - гражданке Австралии - на борту стало плохо. Медики из числа пассажиров помочь ей не смогли. Состояние женщины резко ухудшалось", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
Единственным аэропортом поблизости, способным принять лайнер такого типа оказался "Домодедово".
"Выработка топлива на лайнере такого типа заняла бы много времени. Поэтому экипаж перед посадкой решил сбросить излишки топлива воздухе. После этого самолет удалось благополучно посадить. Борт на перроне встречали медики, которые незамедлительно госпитализировали женщину", - сказал собеседник агентства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»