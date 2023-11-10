Uzbekistan Airways с 4 декабря запустит рейсы из Хабаровска в Ташкент

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 4 декабря планирует выполнять прямые регулярные рейсы из Хабаровска в Ташкент, сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта.

"Спустя 10 лет открываются прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровска в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам, на воздушных судах Airbus. Время в пути до столицы Узбекистана составит около 7 часов.

Полетная программа Uzbekistan Airways рассчитана на осень и зиму.