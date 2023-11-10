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Транспорт и связь 10.11.2023 11:20

Uzbekistan Airways с 4 декабря запустит рейсы из Хабаровска в Ташкент

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 4 декабря планирует выполнять прямые регулярные рейсы из Хабаровска в Ташкент, сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта.

"Спустя 10 лет открываются прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровска в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам, на воздушных судах Airbus. Время в пути до столицы Узбекистана составит около 7 часов.

Полетная программа Uzbekistan Airways рассчитана на осень и зиму.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АВИАРЕЙС, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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