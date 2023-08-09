Путин и Мирзиеев договорились активизировать контакты между двумя странами

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. "Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", - сообщила пресс-служба Кремля.

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