Uzbekistan Airways с 16 февраля начнет полеты из Ферганы в Красноярск

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 февраля откроет полетную программу по маршруту Фергана - Красноярск, говорится в сообщении международного аэропорта Красноярска.
Полеты будут осуществляться три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам, на воздушных судах A320.
По понедельникам и субботам вылеты из Красноярска будут осуществляться в 06:00 по местному времени, по четвергам - в 05:35. Время в пути составит 3 часа 35 минут.
По данным аэропорта, в настоящее время Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из Красноярска в Наманган и Ташкент.
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