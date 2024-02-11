Uzbekistan Airways с 16 февраля начнет полеты из Ферганы в Красноярск

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 февраля откроет полетную программу по маршруту Фергана - Красноярск, говорится в сообщении международного аэропорта Красноярска.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам, на воздушных судах A320.

По понедельникам и субботам вылеты из Красноярска будут осуществляться в 06:00 по местному времени, по четвергам - в 05:35. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

По данным аэропорта, в настоящее время Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из Красноярска в Наманган и Ташкент.