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Транспорт и связь 11.02.2024 09:55

Uzbekistan Airways с 16 февраля начнет полеты из Ферганы в Красноярск

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 февраля откроет полетную программу по маршруту Фергана - Красноярск, говорится в сообщении международного аэропорта Красноярска.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам, на воздушных судах A320.

По понедельникам и субботам вылеты из Красноярска будут осуществляться в 06:00 по местному времени, по четвергам - в 05:35. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

По данным аэропорта, в настоящее время Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из Красноярска в Наманган и Ташкент.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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