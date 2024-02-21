Президенты РФ и Узбекистана констатируют успешное развитие экономического сотрудничества между двумя странами

У России и Узбекистана нет проблем развития экономических связей, которые требовали бы вмешательства президентов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.
Президент Узбекистана со своей стороны выразил надежду, что один из первых после выборов в РФ визит Путин нанесет в Узбекистан.
"У нас очень интенсивно развиваются экономические связи по основным направлениям, перспективы хорошие выстраиваются. В общем, я, честно говоря, не вижу никаких вопросов, которые требовали бы дополнительного решения нашего уровня", - сказал президент РФ в начале встречи с Мирзиёевым в Казани.
Путин, в частности, подчеркнул, что успешно реализуется идея создания фонда для поддержки инвестиционных проектов. По его словам, у этого фонда "хорошее наполнение - 500 млн долларов". "Это может быть хорошим действенным инструментом (...) для реализации тех планов, которые мы наметили", - сказал президент РФ.
Со своей стороны Мирзиёев сообщил, что поставил "очень важный вопрос" перед российской делегацией, посетившей Ташкент на прошлой неделе во главе с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
"В Узбекистане уверены в абсолютной вашей победе (на президентских выборах - ИФ). И как мы с вами и договаривались, один из первых ваших визитов будет в Узбекистан. Я всей своей команде сказал, что этот визит должен быть историческим, насыщенным. Я очень серьезно готовлюсь", - заявил президент Узбекистана.
Мирзиёев сообщил, что у России и Узбекистана пакет совместных проектов на $45 млрд. Он добавил, что обсуждал, в частности, с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым вопрос об участии России в строительстве новой железной дороги через Афганистан. "Заинтересованность наших российских коллег в участии есть", - добавил президент Узбекистана.
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