АвтоВАЗ в 2019г рассчитывает улучшить результаты своей деятельности

АО "АвтоВАЗ" в 2019 году надеется улучшить результаты своей деятельности при условии положительной макроэкономической ситуации, заявил исполнительный вице-президент компании по финансам Алексей Бобров.

"Планы "АвтоВАЗа" амбициозные. Вы видели наверняка в этом году, что мы показали очень хорошие результаты, и мы рассчитываем, что в следующем году, при условии положительной макроэкономической ситуации, "АвтоВАЗ" покажет еще лучшие результаты", - сказал А.Бобров журналистам в ходе дня открытых дверей на Ижевском автозаводе в субботу.

Он не стал уточнять планируемые цифры, пояснив, что называть их "еще очень рано".

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" намерен в 2018 году увеличить продажи автомобилей в РФ на 12%, до 350 тыс. шт., производство автомобилей и сборочных комплектов - на 13%, до 570,8 тыс. шт.

Чистая прибыль предприятия в первом полугодии текущего года по РСБУ составила 486 млн рублей против чистого убытка в 6,6 млрд рублей годом ранее.