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СНГ 15.12.2018 18:29

АвтоВАЗ в 2019г рассчитывает улучшить результаты своей деятельности

АО "АвтоВАЗ" в 2019 году надеется улучшить результаты своей деятельности при условии положительной макроэкономической ситуации, заявил исполнительный вице-президент компании по финансам Алексей Бобров.

"Планы "АвтоВАЗа" амбициозные. Вы видели наверняка в этом году, что мы показали очень хорошие результаты, и мы рассчитываем, что в следующем году, при условии положительной макроэкономической ситуации, "АвтоВАЗ" покажет еще лучшие результаты", - сказал А.Бобров журналистам в ходе дня открытых дверей на Ижевском автозаводе в субботу.

Он не стал уточнять планируемые цифры, пояснив, что называть их "еще очень рано".

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" намерен в 2018 году увеличить продажи автомобилей в РФ на 12%, до 350 тыс. шт., производство автомобилей и сборочных комплектов - на 13%, до 570,8 тыс. шт.

Чистая прибыль предприятия в первом полугодии текущего года по РСБУ составила 486 млн рублей против чистого убытка в 6,6 млрд рублей годом ранее.

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Тэги: РОССИЯ, , ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]