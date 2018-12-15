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СНГ 15.12.2018 17:06

Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов, чтобы не вызвать обратного эффекта

Президент РФ Владимир Путин считает бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов, эффект будет обратным.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас", - сказал В.Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Он добавил, что этот вопрос будет еще обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.

"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами - это самое главное. Потому что способ, о котором вы упоминали - "хватать и не пущать" - он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому", - сказал глава государства.

В ходе заседания Совета композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему, связанную с отменой концертов рэп-исполнителей в России с применением силовых методов со стороны правоохранительных органов.

"Вот вы сказали, что рэп и прочая современная (поп-культура - ИФ) на трех китах - секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится где-то там, "за бугром" этим заниматься, ну, и Бог в помощь, пускай, что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МОЛОДЕЖЬ, КОНЦЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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