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Дальнее зарубежье 16.12.2018 14:10

Израильские военные обнаружили четвертый туннель "Хезболлы" из Ливана в Израиль

Военные Израиля в рамках операции "Северный щит" обнаружили еще один - четвертый по счету - туннель "Хезболлы", ведущий из Ливана на израильскую территорию, сообщает в воскресенье издание "Джерузалем пост".

"Это (наличие туннеля - ИФ) является серьезным нарушением суверенитета Израиля", - приводит издание слова представителя Армии обороны Израиля.

После обнаружения туннеля военные заминировали его.

Израильские военные начали операцию "Северный щит" на прошлой неделе. Она направлена на обнаружение и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном, ведущих на территорию Израиля. Израильская сторона заявляет, что "Хезболла" использует эти туннели для вылазок против Израиля.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что "Хезболла" использовала туннели в 2006 году во время Второй ливанской войны - между Израилем и "Хезболлой".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ТУННЕЛЬ, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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