Азербайджанские пограничники изъяли из незаконного оборота около 1,5 кг героина, задержаны нарушители границы с Ираном

Около 1,5 кг героина и 2,3 кг марихуаны изъяли из незаконного оборота за последние дни азербайджанские пограничники, задержано восемь человек, сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана.
«При прохождении Астаринского погранично-пропускного пункта у гражданина Ирана Баргикани Наза Мухаммедбахира было обнаружено 320 гр. героина», - говорится в сообщении.
Наркодилер был задержан, позднее по подозрению в связи с ним были задержаны жители Баку Казым Сафаров и Эльяз Насиров.
«Сотрудниками ГПС совместно с коллегами из Службы госбезопасности Азербайджана удалось также изъять из незаконного оборота 1,145 кг героина, обнаруженных при осмотре автомобиля марки «Мерседес» в Ярдымлинском районе республики», - сообщает ГПС.
По факту задержаны находившиеся в иномарке Вюсал Ализаде, Эльчин Солтанов и Гусейн Гусейнов.
«2,27 кг марихуаны было обнаружено пограничниками у нарушителей границы Талята Джафарова и Намика Гулиева, пытавшихся контрабандным путем ввезти наркотики из Ирана в Азербайджан в Бейлаганском направлении», - говорится в сообщении ГПС.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»