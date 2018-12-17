Азербайджанские пограничники изъяли из незаконного оборота около 1,5 кг героина, задержаны нарушители границы с Ираном

Около 1,5 кг героина и 2,3 кг марихуаны изъяли из незаконного оборота за последние дни азербайджанские пограничники, задержано восемь человек, сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана.

«При прохождении Астаринского погранично-пропускного пункта у гражданина Ирана Баргикани Наза Мухаммедбахира было обнаружено 320 гр. героина», - говорится в сообщении.

Наркодилер был задержан, позднее по подозрению в связи с ним были задержаны жители Баку Казым Сафаров и Эльяз Насиров.

«Сотрудниками ГПС совместно с коллегами из Службы госбезопасности Азербайджана удалось также изъять из незаконного оборота 1,145 кг героина, обнаруженных при осмотре автомобиля марки «Мерседес» в Ярдымлинском районе республики», - сообщает ГПС.

По факту задержаны находившиеся в иномарке Вюсал Ализаде, Эльчин Солтанов и Гусейн Гусейнов.

«2,27 кг марихуаны было обнаружено пограничниками у нарушителей границы Талята Джафарова и Намика Гулиева, пытавшихся контрабандным путем ввезти наркотики из Ирана в Азербайджан в Бейлаганском направлении», - говорится в сообщении ГПС.

Р.Бабаев