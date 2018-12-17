Могерини довольна взаимодействием ЕС и Украины в рамках соглашения об ассоциации

Соглашение об ассоциации ЕС - Украина приносит результаты, и в Брюсселе довольны взаимодействием с Киевом по этой линии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Соглашение об ассоциации теперь приносит свои результаты. Это то, чего просили украинцы на протяжении долгого времени, и теперь это приносит первые результаты", - сказала она в ходе пресс-конференции в понедельник по итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.
Ф.Могерини отметила, что "двусторонняя торговля между Украиной и ЕС продолжает расти, и ЕС остается главным торговым партнером Украины". Также соглашение дает возможность для украинцев посетить европейские страны без визы.
Вместе с тем, она в очередной раз раскритиковала действия России в Керченском проливе 25 ноября.
"Наша встреча произошла на фоне эскалации в Керченском проливе, и это первый вопрос, который нас свел, и первый вопрос, который мы обсудили с премьер-министром этим утром. Европейский союз един и непоколебим в том, что заявляет с самого начала - нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей. Все задержанные украинские моряки и корабли должны быть освобождены", - заявила Ф.Могерини.
В заявлении по итогам встречи совета ассоциации ЕС-Украина говорится, что его участники обсуждали целевую поддержку ЕС для региона Азовского моря.
"В этом контексте ЕС рассматривает отправку оценочной миссии на Украину в начале 2019 года", - говорится в заявлении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»