Могерини довольна взаимодействием ЕС и Украины в рамках соглашения об ассоциации

Соглашение об ассоциации ЕС - Украина приносит результаты, и в Брюсселе довольны взаимодействием с Киевом по этой линии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Соглашение об ассоциации теперь приносит свои результаты. Это то, чего просили украинцы на протяжении долгого времени, и теперь это приносит первые результаты", - сказала она в ходе пресс-конференции в понедельник по итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Ф.Могерини отметила, что "двусторонняя торговля между Украиной и ЕС продолжает расти, и ЕС остается главным торговым партнером Украины". Также соглашение дает возможность для украинцев посетить европейские страны без визы.

Вместе с тем, она в очередной раз раскритиковала действия России в Керченском проливе 25 ноября.

"Наша встреча произошла на фоне эскалации в Керченском проливе, и это первый вопрос, который нас свел, и первый вопрос, который мы обсудили с премьер-министром этим утром. Европейский союз един и непоколебим в том, что заявляет с самого начала - нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей. Все задержанные украинские моряки и корабли должны быть освобождены", - заявила Ф.Могерини.

В заявлении по итогам встречи совета ассоциации ЕС-Украина говорится, что его участники обсуждали целевую поддержку ЕС для региона Азовского моря.

"В этом контексте ЕС рассматривает отправку оценочной миссии на Украину в начале 2019 года", - говорится в заявлении.