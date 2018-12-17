Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0255 GBR   2.139 TRY   0.3162

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Дек 21 Дек

Дальнее зарубежье 17.12.2018 17:03

Могерини довольна взаимодействием ЕС и Украины в рамках соглашения об ассоциации

Соглашение об ассоциации ЕС - Украина приносит результаты, и в Брюсселе довольны взаимодействием с Киевом по этой линии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Соглашение об ассоциации теперь приносит свои результаты. Это то, чего просили украинцы на протяжении долгого времени, и теперь это приносит первые результаты", - сказала она в ходе пресс-конференции в понедельник по итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Ф.Могерини отметила, что "двусторонняя торговля между Украиной и ЕС продолжает расти, и ЕС остается главным торговым партнером Украины". Также соглашение дает возможность для украинцев посетить европейские страны без визы.

Вместе с тем, она в очередной раз раскритиковала действия России в Керченском проливе 25 ноября.

"Наша встреча произошла на фоне эскалации в Керченском проливе, и это первый вопрос, который нас свел, и первый вопрос, который мы обсудили с премьер-министром этим утром. Европейский союз един и непоколебим в том, что заявляет с самого начала - нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей. Все задержанные украинские моряки и корабли должны быть освобождены", - заявила Ф.Могерини.

В заявлении по итогам встречи совета ассоциации ЕС-Украина говорится, что его участники обсуждали целевую поддержку ЕС для региона Азовского моря.

"В этом контексте ЕС рассматривает отправку оценочной миссии на Украину в начале 2019 года", - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


ЕС получил заверения о скором снятии военного положения на Украине - Могерини Могерини приветствовала успехи Украины в деле реформ и обратила внимание на остающиеся многочисленные проблемы Европа по-прежнему стремится к сохранению иранского ядерного соглашения - Маас Вице-президент Еврокомиссии Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным ЕС работает над международной реакцией на события в Керченском проливе Порошенко называет стратегическим курс Украины в НАТО и ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]