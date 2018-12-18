Азербайджан в январе-октябре незначительно сократил экспорт нефти

Азербайджан в январе-октябре 2018 года экспортировал 27 млн 140 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $13 млрд 991 млн 951,6 тыс. (рост на 42,1%)», - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-октябрь 2018 года, составил 24 млн 195,4 тыс. тонн на сумму $12 млрд 923 млн 328 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова