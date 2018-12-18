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ТЭК 18.12.2018 16:19

Азербайджан в январе-октябре незначительно сократил экспорт нефти

Азербайджан в январе-октябре 2018 года экспортировал 27 млн 140 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $13 млрд 991 млн 951,6 тыс. (рост на 42,1%)», - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-октябрь 2018 года, составил 24 млн 195,4 тыс. тонн на сумму $12 млрд 923 млн 328 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]