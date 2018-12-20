Избавляться целиком от импортных лекарств не нужно, но отечественные не хуже - Путин

Российские лекарства не хуже зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно наводить порядок многовекторно, в том числе бороться с такими тезисами, которые сейчас вы сформулировали, о том, кто отвечает за то, что наши аналоги хуже, чем импортные. Это не так, они ничем не хуже", - сказал В.Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По его словам, необходимо исправлять ситуацию, когда врачи, назначающие лекарства, сотрудничают с зарубежными производителями, в связи с чем возникает тезис, что "наши лекарства хуже".
"Это не значит, что мы должны избавляться целиком от импортного. В том случае, когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено", - добавил президент.
В.Путин добавил, что у России появился экспорт лекарств, его объемы составляют примерно 700 млн рублей. "Если посмотреть на цены, то 30% в ценовом измерении, это отечественные препараты. 60% - в упаковках", - сказал он.
Президент отметил, что Россия производит 80% всех жизненно необходимых лекарств, и работа в этом направлении будет продолжена.
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