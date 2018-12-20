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СНГ 20.12.2018 19:36

Избавляться целиком от импортных лекарств не нужно, но отечественные не хуже - Путин

Российские лекарства не хуже зарубежных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно наводить порядок многовекторно, в том числе бороться с такими тезисами, которые сейчас вы сформулировали, о том, кто отвечает за то, что наши аналоги хуже, чем импортные. Это не так, они ничем не хуже", - сказал В.Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, необходимо исправлять ситуацию, когда врачи, назначающие лекарства, сотрудничают с зарубежными производителями, в связи с чем возникает тезис, что "наши лекарства хуже".

"Это не значит, что мы должны избавляться целиком от импортного. В том случае, когда действительно показано лекарство импортного производства, оно должно быть назначено", - добавил президент.

В.Путин добавил, что у России появился экспорт лекарств, его объемы составляют примерно 700 млн рублей. "Если посмотреть на цены, то 30% в ценовом измерении, это отечественные препараты. 60% - в упаковках", - сказал он.

Президент отметил, что Россия производит 80% всех жизненно необходимых лекарств, и работа в этом направлении будет продолжена.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛЕКАРСТВА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]