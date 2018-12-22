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СНГ 22.12.2018 11:19

Пашинян пока не видит необходимости во встрече с белорусским кандидатом на пост генсека ОДКБ - пресс-секретарь

И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян не готов ко встрече с секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, претендующим на пост генерального секретаря ОДКБ, заявил пресс-секретарь премьера Арман Егоян.

"Если по сей день такая встреча не состоялась, значит, в ней не было необходимости", - сказал А.Егоян армянской газете "Айкакан жаманак".

Ранее в пятницу А.Егоян заявил "Интерфаксу", что вопрос избрания нового генсека ОДКБ должен быть решен путем консенсуса.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В пятницу стало известно, что А.Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны С.Зася генсеком организации.

С.Зась выразил надежду, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года.

"Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - цитирует С.Зася госагентство БелТА.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОДКБ, ГЕНСЕК


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