Россия готова создавать с Азербайджаном СП в сферах нефтедобычи, АПК, машиностроения – посол в Баку

Россия заинтересована в создании с Азербайджаном совместных предприятий (СП) в сферах машиностроения, нефтедобычи и АПК, заявил посол РФ в Баку Михаил Бачарников.

«Наши планы предусматривают создание совместных предприятий в нефтедобыче. Также имеются планы по созданию предприятий в машиностроении, в сфере сельского хозяйства», - сказал М.Бочарников на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Россия также заинтересована поставлять в Азербайджан продукцию сельхозмашиностроения. «Мы также готовы создавать совместное производство таких машин»,- добавил он.

Посол отметил, что данный вопрос обсуждался на заседании межправкомисии (в декабре в Москве - ИФ) и нашел отражение в ее итоговом документе. «Комиссия дала соответствующие указания содействовать созданию таких предприятий», - сказал дипломат.

М.Бочарников подчеркнул, что российские инвестиции в экономику Азербайджана оцениваются в $4,2 млрд. «Хотелось, чтобы наши предприятия сделали акцент на промышленную сферу для того, чтобы способствовать диверсификации и экономики Азербайджана, в том числе наших экономических связей», - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Азербайджан и Россия активно осуществляют торговлю несырьевыми товарами. «Это говорит о том, что наша торговля осуществляется не просто на сырьевом уровне, а на более высоком уровне – переработки. Со стороны государства мы будем оказывать поддержку предприятиям, которые в свою очередь будут содействовать развитию промышленного производства», - сказал М.Бочарников.

Ф.Исазаде