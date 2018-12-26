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СНГ 26.12.2018 13:46

Рахмон предложил освободить от НДС и таможенных пошлин импортируемое в Таджикистан сырье

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевую продукцию, импортируемую в страну для переработки и производства конечной продукции.

"Отсутствие некоторых видов сырья внутри страны создает трудности для производства конечной продукции и требует своего разрешения. В связи с этим предлагаю освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевую продукцию, импортируемую в страну для переработки и производства конечной продукции, кроме сырья, производимого в Таджикистане и подакцизных товаров", - заявил Э.Рахмон, выступая в среду с традиционным обращением к парламенту страны.

"Соответствующим структурам поручаю в течение одного месяца определить порядок реализации данной льготы", - сказал он.

По словам Э.Рахмона, стимулирующие меры по организации импортозамещающего производства дали возможность за счет отечественного производства обеспечить население основными продовольственными товарами, домашней утварью и стройматериалами.

"Таким образом, за три последние года удалось снизить на 3 миллиарда сомони (1 сомони равен 7,29 рубля - ИФ) или 31% объем импорта пищевой продукции из-за рубежа. В текущем году из 20 видов товаров и продукций, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15 наименований", - отметил президент Таджикистана.

Он также обратил внимание на то, что неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукций некоторых предприятий, несовершенство путей защиты интересов экспортеров за пределами страны не способствуют диверсификации производства и экспорта.

Э.Рахмон поручил правительству Таджикистана наладить выгодное сотрудничество с приграничными странами для расширения экспортных и транзитных возможностей страны, транзитных перевозок товаров и продукций и создания "зеленых коридоров".

"Министерствам иностранных дел, экономического развития и торговли, агентству по экспорту, председателям областей, городов и районов поручается активизировать свою деятельность для представления за рубежом продукций, производимых в Таджикистане, нахождения рынков сбыта, производственных и торговых партнеров и защиты интересов отечественных предпринимателей", - заявил президент Таджикистана.

Обращение президента республики транслировалось в прямом эфире всех государственных теле и радиоканалов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЫРЬЕ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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