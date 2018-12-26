Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения - суд

Басманный суд Москвы в среду продлил до конца марта запрет трем сестрам Хачатурян совершать определенные действия.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении в отношении трех сестер Хачатурян меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Также суд оставил в силе ограничения, наложенные на обвиняемых в рамках избранной меры пресечения. По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.
27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после посещения сестер в изоляторе временного содержания сообщил со ссылкой на рассказ девушек, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".
Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера.
В свою очередь потерпевшие - сестра и зять убитого - считают, что "сестры демонизируют отца, чтобы оправдать его убийство". По их мнению девушки должны быть изолированы от общества.
По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.
Басманный суд 27 сентября по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи трех сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий. После изменения меры пресечения сестры находятся в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.
МИД Азербайджана исключил из «черного списка» по Карабаху директора Программы авиационной безопасности школы Кеннеди Гарвардского университета
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
АИКГФ стал полноправным членом Ассоциации гарантийных институтов Европы
Якутские бриллианты откроют торговую точку в Азербайджане
АИКГФ продолжит в 2019г выдачу процентных субсидий предпринимателям
Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении
Третий комплекс соцжилья в Баку будет рассчитан на 2,2 тыс. квартир
В Азербайджан возвращены 20 детей, чьи родители воевали в составе ИГ в Ираке
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell предлагает БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки из регионов всего за 30 гяпиков в день
"AzerTelecom" поддержал "Milli Net 2018" в качестве генерального спонсора
Накануне Нового Года Банк Республика увеличил ставки по вкладам на 1%.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»