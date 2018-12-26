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СНГ 26.12.2018 14:01

Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения - суд

Басманный суд Москвы в среду продлил до конца марта запрет трем сестрам Хачатурян совершать определенные действия.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении в отношении трех сестер Хачатурян меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Также суд оставил в силе ограничения, наложенные на обвиняемых в рамках избранной меры пресечения. По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников после посещения сестер в изоляторе временного содержания сообщил со ссылкой на рассказ девушек, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера.

В свою очередь потерпевшие - сестра и зять убитого - считают, что "сестры демонизируют отца, чтобы оправдать его убийство". По их мнению девушки должны быть изолированы от общества.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.

Басманный суд 27 сентября по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи трех сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий. После изменения меры пресечения сестры находятся в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.

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Тэги: РОССИЯ, СУД, СЕСТРЫ, ОТЦЕУБИЙСТВО


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