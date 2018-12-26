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26.12.2018 18:03

Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству ASAN из госбюджета 5 млн манатов на проектирование и строительства комплекса ASAN Xidmet в Товузском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Мамедов

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Тэги: ASAN, РЕГИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]