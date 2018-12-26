Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству ASAN из госбюджета 5 млн манатов на проектирование и строительства комплекса ASAN Xidmet в Товузском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Мамедов