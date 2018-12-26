Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству ASAN из госбюджета 5 млн манатов на проектирование и строительства комплекса ASAN Xidmet в Товузском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»