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Дальнее зарубежье 27.12.2018 09:09

Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

США не собираются выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

По сообщению американских СМИ, в ходе визита в Ирак он завил: "США не будут мировым жандармом".

Кроме того, он выразил уверенность, что его решение о постепенном выводе войск из Сирии - правильное.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии - отобрать у ИГ ее опорные пункты", - напомнил он, выступая перед военными США на базе близ Багдада.

"Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда (в Сирию - ИФ) военных на три месяца, но так остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", - сказал Д.Трамп.

Он заверил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему взять на себя ликвидацию остающихся в Сирии террористов из ИГ.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп прибыл с супругой с необъявленным визитом в Ирак. Президент США разместил в своем Twitter видеоролик об этой поездке.

"Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России.

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Тэги: США, ТРАМП, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]