Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

США не собираются выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
По сообщению американских СМИ, в ходе визита в Ирак он завил: "США не будут мировым жандармом".
Кроме того, он выразил уверенность, что его решение о постепенном выводе войск из Сирии - правильное.
"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии в Сирии - отобрать у ИГ ее опорные пункты", - напомнил он, выступая перед военными США на базе близ Багдада.
"Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда (в Сирию - ИФ) военных на три месяца, но так остались там. А теперь мы делаем правильную вещь и доведем это до конца", - сказал Д.Трамп.
Он заверил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему взять на себя ликвидацию остающихся в Сирии террористов из ИГ.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп прибыл с супругой с необъявленным визитом в Ирак. Президент США разместил в своем Twitter видеоролик об этой поездке.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»