Отдельной организации ОПЕК+ не будет, все ограничится добровольной Хартией - Новак

Отдельной организации стран ОПЕК и не-ОПЕК как таковой не будет, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, после принятия Хартии по сути во взаимоотношениях стран ОПЕК и не-ОПЕК ничего не поменяется. "Там будет прописан некий механизм взаимодействия: как мы будем собираться, обсуждать и принимать совместные меморандумы и резолюции. Присоединение идет на добровольной основе: присоединились, договорились - работаем, кто не договорился, не присоединился, тот может не участвовать в сделке. Это такая общественная неформальная организация",- сказал он.

"Никакой формальной организации, наподобие ОПЕК, не будет, так как это дополнительные бюрократические заморочки, связанные с картелем, антимонопольным законодательством стран, санкциями, взносами...", - добавил министр.

"Секретариат ОПЕК уже разослал проект Хартии. Текст его давно известен, мы над ним тоже работали. Сейчас там есть какие-то нюансы, которые требуют уточнения. А так документ на 90% уже готов",- отметил он.