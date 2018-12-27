Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9354 RUR   0.0247 GBR   2.1525 TRY   0.3223

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

ТЭК 27.12.2018 16:02

Отдельной организации ОПЕК+ не будет, все ограничится добровольной Хартией - Новак

Отдельной организации стран ОПЕК и не-ОПЕК как таковой не будет, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, после принятия Хартии по сути во взаимоотношениях стран ОПЕК и не-ОПЕК ничего не поменяется. "Там будет прописан некий механизм взаимодействия: как мы будем собираться, обсуждать и принимать совместные меморандумы и резолюции. Присоединение идет на добровольной основе: присоединились, договорились - работаем, кто не договорился, не присоединился, тот может не участвовать в сделке. Это такая общественная неформальная организация",- сказал он.

"Никакой формальной организации, наподобие ОПЕК, не будет, так как это дополнительные бюрократические заморочки, связанные с картелем, антимонопольным законодательством стран, санкциями, взносами...", - добавил министр.

"Секретариат ОПЕК уже разослал проект Хартии. Текст его давно известен, мы над ним тоже работали. Сейчас там есть какие-то нюансы, которые требуют уточнения. А так документ на 90% уже готов",- отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ХАРТИЯ


Похожие новости


Соглашение ОПЕК+ обеспечит стабильность долгосрочных инвестиций в ТЭК и рост инвестиционной активности - Орешкин Выход Катара из ОПЕК не скажется на интенсивности сотрудничества России с нефтедобывающими странами - МИД Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году Россия и ОПЕК по-прежнему находятся в стадии оценки рынка и выработки решений по дальнейшей работе - Новак Россия готова продолжать координацию с другими производителями нефти - Путин Кооперация ОПЕК+ может продолжиться и в 2019г, условия обсудят 6 декабря - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]