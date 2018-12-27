Нефть усилила падение в четверг, Brent подешевела до $52,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в четверг после скачка в среду, на рынок продолжают оказывать давление опасения по поводу избытка предложения топлива на рынке.
Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 мск 27 декабря опустился на $1,77 (3,25%) - до $52,70 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,587 (3,42%) - до $44,64 за баррель.
В среду Brent взлетела на 7,9%, WTI - на 8,6%, однако обе марки завершают год снижением цены примерно на четверть на опасениях, что различные политические события приведут к снижению темпов роста мирового ВВП, и глобальная экономика просто не сможет переварить все поставляемые объемы нефти.
Пессимизм рынка не смогла изменить даже новая договоренность между странами ОПЕК и их партнерами о совместном сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года.
Также трейдеры ждут данных о запасах топлива США. Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером. Эксперты в среднем ожидают сокращения товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3 млн баррелей.
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