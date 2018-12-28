Трамп пригрозил перекрыть границу с Мексикой при отказе демократов поддержать проект стены

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что американская администрация будет вынуждена закрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы не одобрят финансирование проекта пограничной стены
"Нас вынудят полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение Стены и (не позволят - ИФ) изменить смехотворные миграционные законы, которые взвалили на нашу страну", - написал Д.Трамп в Twitter.
"Трудно поверить, что могут быть Конгресс и президент, которые бы одобрили (такие законы - ИФ)", - отметил он.
Д.Трамп собирается возвести стену на границе с Мексикой, чтобы решить проблему незаконной миграции. На строительство этого объекта требуется $5,7 млрд из бюджета, однако Сенат США, где большинство мест занимают республиканцы, отказался утверждать бюджет с учетом расходов на возведение стены.
В свою очередь американский лидер исполнил угрозу о частичной остановке работы правительства, если он не добьется одобрения строительства стены на границе с Мексикой.
Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена 22 декабря. В Белом доме не исключили, что такой "шатдаун" может продлиться как минимум до 3 января, когда начнет работать Конгресс нового созыва.
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