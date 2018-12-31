Рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялась в понедельник в Москве, сообщается на сайте "Газпрома".

"В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долл. за 1 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ЗАО "Газпром Армения" продолжит работу с соответствующими государственными органами правительства Республики Армения по вопросу структуры внутренних тарифов на газ".

ЗАО "Газпром Армения" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" - поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2019 года, напомнили в российской компании.

Ранее в понедельник и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил в понедельник, что накануне имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему поставок газа.

"Темой разговора была цена на поставляемый в Армению газ. И, по сути, мы можем сказать, что пришли к решению. В ближайшем будущем цена для населения не изменится", - написал Н.Пашинян 31 декабря во время прямого эфира на своей странице Facebook.

И.о. премьер-министра Армении подчеркнул, что с президентом России обсуждалась исключительно цена на газ.

По его словам, есть две цепи в поставках газа в Армению. Первое - это российская компания "Газпром", поставляющая газ компании "Газмпром Армения". Вторая цепь - это поставка газа потребителям со стороны "Газпром Армения".

Он отметил, что "Газпром" и "Газпром-Армения" должны пересмотреть цену, будет определенный рост.

"Но за счет внутренних регулировок для армянских потребителей изменения цены на газ не произойдет", - пояснил Н.Пашинян.

Он не исключил, что в обществе начнутся обсуждения на тему того, что Армения в результате такого решения накопит долги, а потом вынуждена будет передать России какие-то активы.

Но, как заверил и.о. премьера Армении, об этом не может быть и речи. Такая ситуация будет зафиксирована на определенное время, после чего при необходимости к теме снова вернутся, добавил Н.Пашинян.

27 декабря в Москве состоялась встреча Н.Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой и.о.премьера сообщил на своей странице в Facebook, что Армения и Россия не достигли какого-либо решения по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год и что "обсуждения продолжатся в рабочем порядке". Но, по его словам, "зафиксировано, что для двусторонних отношений это чувствительная тема".