Топ-менеджеры нефтяной отрасли США планируют наращивать расходы - опрос

Руководители крупнейших нефтегазовых компаний США планируют наращивать расходы в ближайшие 12 месяцев, несмотря на резкое падение цен на нефть в IV квартале 2018 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа.

Более половины (53%) респондентов намерены увеличивать капвложения темпами от "слабых" до "существенных".

При этом 45% топ-менеджеров нефтяной отрасли назвали главной целью на 2019 год наращивание объемов добычи и производственных мощностей.

Респонденты ожидают повышения цены WTI к концу 2019 года в среднем до $59,97 за баррель, ответы варьировались от $45 до $80 за баррель. На момент проведения опроса ближайший контракт на североамериканскую нефть в среднем стоил $49 за баррель.

Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg заявил, что ожидает роста нефтедобычи в Техасе и Луизиане в текущем году на 1 млн баррелей в сутки или более. Значительное число скважин в регионе уже начаты бурением, но работы по гидроразрыву пласта пока не проводились, отметил он.

В октябре-декабре добыча нефти и газа выросла девятый квартал подряд, отмечают респонденты ФРБ Далласа.

В энергетическом опросе ФРБ Далласа за IV квартал 2018 года приняли участие 167 компаний, в том числе 104 добывающих предприятий и 63 нефтесервисных. Данные собирались в период с 12 по 20 декабря.

ФРБ Далласа привлекает для участия в опросе корпорации со штаб-квартирами в соответствующем округе (Техас, юг Нью-Мексико и север Луизианы - важный нефтедобывающий регион США), однако многие из них работают также в других штатах США и за пределами страны. В числе прочих в Техасе расположены корпоративные штаб-квартиры Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, Schlumberger, штаб-квартира Chevron по региону Северная и Южная Америка.

Итоги опроса за следующий квартал будут обнародованы 27 марта.