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Дальнее зарубежье 07.01.2019 11:04

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы

ВВС Израиля обстреляли в ночь на понедельник несколько военных объектов ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.

"В ответ на запуск ракеты по Израилю из сектора Газа истребители Армии обороны поразили несколько целей террористов на территории военного лагеря ХАМАС на севере сектора Газа", - отмечается в заявлении израильских военных.

Также в Армии обороны Израиля сообщили, что израильская система ПРО "Железный купол" перехватила как минимум одну ракету, запущенную палестинцами из сектора Газа в ночь на понедельник.

"Система ПРО "Железный купол" идентифицировала и перехватила ракету, пущенную из сектора Газа по Израилю", - говорится в заявлении.

Газета The Times of Israel сообщает, что звуки сирены раздались в южном израильском городе Ашкелоне и его окрестностях после 03:00 по местному времени. По ее данным, жители города слышали звуки взрывов от перехвата ракеты.

Ранее израильская авиация атаковала военные посты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров, с прикрепленными к ним взрывными устройствами, в Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]