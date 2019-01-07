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СНГ 07.01.2019 14:46

Путин пригласил премьера Индии как главного гостя на Восточный экономический форум

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник.

"Лидеры тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Нарендра Моди также высказал самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством Христовым. Обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Отмечено, что отношения традиционной дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться", - отмечается в сообщении.

"Подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и в решении других актуальных мировых проблем", - сообщили в пресс-службе.

"В.Путин пожелал успехов Нарендре Моди в связи с приближающимися очередными парламентскими выборами в Индии", - говорится в сообщении.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Президент РФ пригласил премьер-министра Республики Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]