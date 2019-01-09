Азербайджан и Иран усилят сотрудничество для обеспечения пограничной безопасности

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по усилению контроля на государственной границе и погранично-пропускных пунктах (ППП), сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

«В иранском городе Билясувар 9 января состоялась рабочая встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым и командующим Пограничными войсками Ирана Гасымом Резаи», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения пограничной безопасности, организации надежного пограничного контроля за гражданами, транспортными средствами и грузами на ППП, выполнения стоящих перед пограничными органами задач по борьбе с проявлениями транснациональной преступности, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, международным терроризмом, нелегальной миграцией и другими угрозами.

«На встрече стороны договорились продолжить обмен информацией по вопросам защиты границы, организации совместных мероприятий в этом направлении, продолжить проведение встреч для решения вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает ГПС.

Р.Бабаев