Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9482 RUR   0.0254 GBR   2.1663 TRY   0.3106

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.78 1.26 Brent 58.72 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв

Оборона 09.01.2019 16:53

Азербайджан и Иран усилят сотрудничество для обеспечения пограничной безопасности

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по усилению контроля на государственной границе и погранично-пропускных пунктах (ППП), сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

«В иранском городе Билясувар 9 января состоялась рабочая встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым и командующим Пограничными войсками Ирана Гасымом Резаи», - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения пограничной безопасности, организации надежного пограничного контроля за гражданами, транспортными средствами и грузами на ППП, выполнения стоящих перед пограничными органами задач по борьбе с проявлениями транснациональной преступности, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, международным терроризмом, нелегальной миграцией и другими угрозами.

«На встрече стороны договорились продолжить обмен информацией по вопросам защиты границы, организации совместных мероприятий в этом направлении, продолжить проведение встреч для решения вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает ГПС.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ГРАНИЦА, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Глава ГПС Азербайджана наградил медалью пограничника, раненного в перестрелке с нарушителями границы с Ираном Турция начала строительство стены на границе с Ираном Азербайджанские пограничники ликвидировали пятерых нарушителей границы с Ираном На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение Вооруженный инцидент произошел на азербайджано-иранской границе Нахчыванскую АР Азербайджана посетил командир пограничных войск Ирана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]