Азербайджан и Иран усилят сотрудничество для обеспечения пограничной безопасности

Баку и Тегеран договорились продолжить меры по усилению контроля на государственной границе и погранично-пропускных пунктах (ППП), сообщает Госпогранслужба Азербайджана.
«В иранском городе Билясувар 9 января состоялась рабочая встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым и командующим Пограничными войсками Ирана Гасымом Резаи», - говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения пограничной безопасности, организации надежного пограничного контроля за гражданами, транспортными средствами и грузами на ППП, выполнения стоящих перед пограничными органами задач по борьбе с проявлениями транснациональной преступности, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, международным терроризмом, нелегальной миграцией и другими угрозами.
«На встрече стороны договорились продолжить обмен информацией по вопросам защиты границы, организации совместных мероприятий в этом направлении, продолжить проведение встреч для решения вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает ГПС.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»