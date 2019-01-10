Администрация президента США рассматривает возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе из-за частичной приостановки работы американского правительства ("шатдауна"), сообщает Wall Street Journal.
Форум стартует 22 января в Швейцарии. Если к этому времени правительство США не возобновит работу в полном объеме, то президент Д.Трамп не будет принимать в нем участие.
Однако, отмечает издание, даже в случае продолжения "шатдауна" форум в Давосе посетит министр финансов Стивен Мнучин. При этом численность американской делегации будет сильно ограничена.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщала, что президент США примет участие в экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В делегацию также войдут госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ряд чиновников из администрации, а также советники президента - Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
Д.Трамп присутствовал на форуме в Швейцарских Альпах в прошлом году, став вторым президентом США, который сделал это во время своего пребывания в должности.
Работа правительства США частичного приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
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