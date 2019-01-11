Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

Цены на нефть возобновили рост на торгах в пятницу, стоимость Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:10 составила $62,01 за баррель, что на $0,33 (0,54%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,42 (0,8%) - до $53,01 за баррель.

Цены на нефть растут десятую сессию подряд. Для Brent ралли является самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.