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ТЭК 11.01.2019 12:31

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

Цены на нефть возобновили рост на торгах в пятницу, стоимость Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:10 составила $62,01 за баррель, что на $0,33 (0,54%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,42 (0,8%) - до $53,01 за баррель.

Цены на нефть растут десятую сессию подряд. Для Brent ралли является самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]