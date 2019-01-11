Зариф обвинил США в склонности к созданию хаоса в мире

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в том, что эта страна неизменно создает хаос, когда вмешивается в дела других государств.

"Всякий раз, где бы США ни вмешивались в ситуацию, за этим следуют хаос, репрессии и негодование", - написал Дж.Зариф в Twitter.

"Никогда не наступит тот день, когда Иран станет подражать зависящим от США странам и переймет "модели прав человека" госсекретаря Помпео (...), чтобы стать "нормальной" страной. Было бы лучше для США просто пережить потерю Ирана", - заявил Дж.Зариф.

Такое заявление иранский министр сделал после того, как госсекретарь США Майк Помпео рассказал в Twitter, что обсуждал с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри вопрос "борьбы с вредоносным поведением иранского режима".

Также М.Помпео, выступая в четверг в Каире, рассказал, что другие страны противодействуют иранским властям как никогда раньше и помогают США в давлении на Иран.

"Президент США Дональд Трамп открыл нам глаза. Мы предприняли кампанию по оказанию давления на режим аятолл", - сказал М.Помпео, отметив, что они со временем будут лишь усиливаться.

"В отличие от Ирана США никогда не мечтали о том, чтобы доминировать на Ближнем Востоке", - добавил М.Помпео.