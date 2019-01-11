США вывезли из Сирии несколько единиц бронетехники и часть артиллерии - СМИ

Американские военные, выполняя приказ об уходе из Сирии, на этой неделе вывезли из этой страны около 10 единиц бронетехники и часть артиллерии, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на поддерживающих контакт с сирийской оппозицией очевидцев.
Речь идет о бронетехнике и артиллерии, которые до сих пор были размещены на одной из баз США в провинции Хасака, на северо-востоке Сирии. В американском военном командовании пока не подтвердили эту информацию, отмечает агентство.
Ранее в пятницу западные СМИ сообщили, что в возглавляемой Вашингтоном коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) подтвердили, что США начали вывод своих войск из Сирии.
По словам представителя коалиции Шона Райана, "процесс нашего добровольного вывода сил из Сирии начался". Он не стал предоставлять более конкретных данных.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении вывода войск из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов, что этот срок может быть продлен.
В настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.
Так, согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр-эз-Зоре, два - в Ракке. Также в провинции Хомс близ границы с Ираком расположена база Эт-Танф. Она считается стратегически важной.
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