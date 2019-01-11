Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю максимальным ростом за два года на оптимизме по поводу сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и роста мировой экономики.
Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на $0,48 (0,78%) - до $61,20 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 года.
Цена февральского контракта на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,32 (0,61%) - до $52,27 за баррель.
С начала недели Brent подорожала на 7,3%, WTI - на 9%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.
Дополнительную поддержку рынку нефти оказали заявления председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв намерен придерживаться курса на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году.
"Настроение инвесторов улучшается, и рынок приходит к пониманию, что глобальная экономика и мировой спрос на топливо не собираются прекращать рост, - говорит глава отдела макроэкономических исследований в Julius Baer Group Норберт Рюкер. - Более того, появилась уверенность в том, что нефтедобывающие страны сократят поставки, как и обещали, чтобы сбалансировать рынок".
Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну
У Армении нет защиты от ракетных систем Полонез и LORA, имеющихся на вооружении Азербайджана - Алиев
Переговоры по Карабаху должны вестись только между Азербайджаном и Арменией - Алиев
Бакметрополитен в 2019г будет полностью оснащен генераторами на случай ЧС – президент Алиев
Иностранные туристы в 2018г потратили в Азербайджане $2 млрд - президент Алиев
Сотрудники Госслужбы занятости привлечены к уголовной ответственности за получение взятки - Генпрокуратура
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Британия может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант
Около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплат из-за "шатдауна" - СМИ
Алиев: Конвенция по статусу Каспия – большой дипломатический успех каждого прикаспийского государства
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»