Скачок цен на бензин в январе временный, в течение года топливо будет дорожать в пределах инфляции - глава Минэнерго

Минэнерго уверено, что в течение года цены на топливо в России будут расти в пределах инфляции, а наблюдавшееся в начале января подорожание было временным, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Это разовое повышение связанно с повышением НДС. В течение года в пределах уровня инфляции цены все равно будут повышаться", - сказал он.

Рост потребительских цен на бензин в России за период с 1 по 9 января составил 0,3%, сообщил ранее в пятницу Росстат.

Дизельное топливо в рознице за девять дней с начала нового года (из-за праздничных каникул период наблюдения традиционно более длительный - ИФ) подорожало на 0,7%.

Общая инфляция за обозначенный период оценивается Росстатом в 0,5%.

Как сообщалось, за 2018 год в целом бензин подорожал на 9,4%, что выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (инфляция в минувшем году составила 4,3%). Динамика потребительских цен на бензин в прошлом году демонстрировала резкий всплеск в конце весны - начале лета, а затем тенденцию к стабилизации во второй половине года.