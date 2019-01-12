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ТЭК 12.01.2019 14:03

Скачок цен на бензин в январе временный, в течение года топливо будет дорожать в пределах инфляции - глава Минэнерго

Минэнерго уверено, что в течение года цены на топливо в России будут расти в пределах инфляции, а наблюдавшееся в начале января подорожание было временным, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Это разовое повышение связанно с повышением НДС. В течение года в пределах уровня инфляции цены все равно будут повышаться", - сказал он.

Рост потребительских цен на бензин в России за период с 1 по 9 января составил 0,3%, сообщил ранее в пятницу Росстат.

Дизельное топливо в рознице за девять дней с начала нового года (из-за праздничных каникул период наблюдения традиционно более длительный - ИФ) подорожало на 0,7%.

Общая инфляция за обозначенный период оценивается Росстатом в 0,5%.

Как сообщалось, за 2018 год в целом бензин подорожал на 9,4%, что выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (инфляция в минувшем году составила 4,3%). Динамика потребительских цен на бензин в прошлом году демонстрировала резкий всплеск в конце весны - начале лета, а затем тенденцию к стабилизации во второй половине года.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]