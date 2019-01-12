Трамп считает полезным налаживать отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что выстраивание хороших отношений с РФ было бы полезно, и выразил уверенность в восстановлении позитивных отношений с Россией.

"В то же время, и как я уже говорил, найти общий язык с Россией было бы хорошей вещью, а не плохой. Я ни на секунду не сомневаюсь, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией", - написал он на своей странице в Twitter.

В то же время Д.Трамп указал на жесткость своей нынешней позиции в отношении России.

"Я намного жестче по отношению к России, чем (предыдущие президенты США - ИФ) Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем какой-либо другой президент", - отметил Д.Трамп.