Лавров рассчитывает на откровенный разговор по проблеме мирного договора с Японией

Вопрос заключения мирного договора между Россией и Японией непростой, но в Москве рассчитывают на откровенный разговор по этой проблеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тема заключения мирного договора непростая. Она досталась нам как наследие Второй мировой войны, итоги которой признаны ООН",- сказал С.Лавров перед началом переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Рассчитываем на откровенную, конструктивную дискуссию",- отметил он.

С.Лавров сказал, что у него с японским коллегой сложились особые отношения. "Мы с вами встречались много раз. Мне кажется, мы сумели создать атмосферу взаимного уважения, доверия, что крайне важно с учетом задач, поставленных нашими руководителями", - сказал С.Лавров.