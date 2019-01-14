Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.951 RUR   0.0253 GBR   2.1834 TRY   0.3096

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.59 -1.00 Brent 60.48 -1.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13° 16 Янв 13° 17 Янв

Дальнее зарубежье 14.01.2019 16:56

Снижение цен на топливо в США противоречит обвинениям о сговоре Белого дома с Россией - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение телеканала Fox о понижении цен на топливо в США, подчеркнув, что подобные новости не увязываются с утверждениями о его сговоре с Россией.

"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп провел дерегуляцию в сфере энергетики, и сейчас мы добываем значительно больше нефти, чем когда-либо ранее", - процитировал Д.Трамп новость Fox в своем аккаунте в Twitter.

"Но это плохие новости для России, и почему это президент Трамп так делает? Думаете, он работал на Кремль?" - задался вопросом американский лидер.

После промежуточных ноябрьских выборов СМИ неоднократно сообщали, что демократы в Палате представителей возобновят расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы США 2016 года, и могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Д.Трампа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ


Похожие новости


Трамп возмутился статьей New York Times о тайном расследовании его связей с Россией Трамп может объявить чрезвычайное положение в США, если не договорится с Конгрессом о финансировании пограничной стены Поездка Трампа в Давос может быть отменена из-за "шатдауна" - СМИ Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности Трамп считает, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо" Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытках умалить его достижения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]