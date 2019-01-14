Снижение цен на топливо в США противоречит обвинениям о сговоре Белого дома с Россией - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение телеканала Fox о понижении цен на топливо в США, подчеркнув, что подобные новости не увязываются с утверждениями о его сговоре с Россией.

"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп провел дерегуляцию в сфере энергетики, и сейчас мы добываем значительно больше нефти, чем когда-либо ранее", - процитировал Д.Трамп новость Fox в своем аккаунте в Twitter.

"Но это плохие новости для России, и почему это президент Трамп так делает? Думаете, он работал на Кремль?" - задался вопросом американский лидер.

После промежуточных ноябрьских выборов СМИ неоднократно сообщали, что демократы в Палате представителей возобновят расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы США 2016 года, и могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Д.Трампа.