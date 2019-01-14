Трамп заявил, что никогда не работал на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что никогда не работал на РФ и назвал позорными предположения о существовании сговора между ним и Москвой, сообщает Bloomberg.
Президент сказал журналистам в Вашингтоне, что "никогда не работал на Россию. Вы знаете этот ответ лучше, чем кто бы то ни было". Предположения о существовании сговора между ним и Москвой он охарактеризовал как "позорные и лживые".
The New York Times на прошлой неделе опубликовала материал о том, что после увольнения Д.Трампом главы ФБР Джеймса Коми в 2017 году в этом ведомстве якобы решили начать негласное расследование связей главы государства с РФ. В ФБР, по данным газеты, опасались, что такие связи могли бы представлять угрозу для нацбезопасности США. Д.Трамп и глава госдепа Майк Помпео ранее уже критиковали эту публикацию.
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